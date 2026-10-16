<p>16 pa\u017adziernika obchodzimy Dzie\u0144 Papie\u017ca Jana Paw\u0142a II, przypadaj\u0105cy w rocznic\u0119 jego wyboru na Stolic\u0119 Piotrow\u0105. To doskona\u0142a okazja, by obejrze\u0107 \u201e\u015aladami Ojca\u201d \u2013 poruszaj\u0105cy dokument o duchowym dziedzictwie papie\u017ca Polaka, kt\u00f3ry inspirowa\u0142 miliony ludzi na ca\u0142ym \u015bwiecie. Film jest dost\u0119pny za darmo w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/sladami-ojca,2003359" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>