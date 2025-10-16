<p>Z okazji rocznicy wyboru Jana Paw\u0142a II na papie\u017ca warto si\u0119gn\u0105\u0107 po wyj\u0105tkowy dokument dost\u0119pny w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/sladami-ojca,2003359" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> \u2013 \u201e\u015aladami Ojca. Jan Pawe\u0142 II \u2013 dwadzie\u015bcia lat po \u015bmierci\u201d. To poruszaj\u0105ca opowie\u015b\u0107 o duchowym dziedzictwie papie\u017ca Polaka, przygotowana przez Telewizj\u0119 Polsk\u0105 specjalnie w 20. rocznic\u0119 jego odej\u015bcia.<\/p>