<p>W czasie, gdy historia Fryderyka Chopina powraca w filmie Micha\u0142a Kwieci\u0144skiego, a \u015bwiat po raz kolejny ws\u0142uchuje si\u0119 w muzyk\u0119 artysty, Telewizja Polska zach\u0119ca do poznania jej korzeni. W lekcji on-line, \u0142\u0105cz\u0105cej histori\u0119, d\u017awi\u0119k i filmowy obraz, przenosimy si\u0119 do \u017belazowej Woli \u2013 miejsca, w kt\u00f3rym wszystko si\u0119 zacz\u0119\u0142o. W tym niezwyk\u0142ym otoczeniu, gdzie narodzi\u0142 si\u0119 geniusz, opowiadamy o \u017cyciu i tw\u00f3rczo\u015bci kompozytora. Premiera odcinka ju\u017c 13 pa\u017adziernika w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>