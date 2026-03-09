Transmisj\u0119 na \u017cywo z gali 28. Polskich Nagr\u00f3d Filmowych Or\u0142y zobaczymy w poniedzia\u0142ek 9 marca o godzinie 21:40 w TVP1. Wydarzenie, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Teatrze Polskim w Warszawie, uznawane jest za najwa\u017cniejsze w polskiej bran\u017cy filmowej i co roku przyci\u0105ga najwi\u0119ksze gwiazdy kina. Najwi\u0119cej nominacji zdoby\u0142 film \u201eDom dobry\u201d w re\u017cyserii Wojtka Smarzowskiego. O nagrod\u0119 dla najlepszego filmu powalczy pi\u0119\u0107 produkcji.