<p>Wielkie emocje, nocne obrady i niezwyk\u0142y fina\u0142 \u2013 tak zapami\u0119tamy XIX Mi\u0119dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Z\u0142oty medal trafi\u0142 do 27-letniego Erica Lu ze Stan\u00f3w Zjednoczonych. Polak Piotr Alexewicz zdoby\u0142 V nagrod\u0119, a pozostali rodacy zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi. Na transmisj\u0119 z wr\u0119czenia nagr\u00f3d zapraszamy we wtorek, 21 pa\u017adziernika, o godz. 20:00 do TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/miedzynarodowy-konkurs-pianistyczny-imienia-fryderyka-chopina" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>