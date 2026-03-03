<p>Historia opowiedziana przez emocje, codzienne decyzje i do\u015bwiadczenia zwyk\u0142ych ludzi. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/lekcje-filmowo-serialowe-on-line-odcinki,814594\/odcinek-5,S01E05,2769673" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong> <\/strong>udost\u0119pnia now\u0105, bezp\u0142atn\u0105 lekcj\u0119 online po\u015bwi\u0119con\u0105 wydarzeniom grudnia 1981 roku. \u201eGrudzie\u0144 \u201981, czyli \u00bbZima pod znakiem Wrony\u00ab\u201d to 45-minutowe spotkanie edukacyjne, kt\u00f3re pozwala spojrze\u0107 na stan wojenny nie z perspektywy polityk\u00f3w, lecz tych, kt\u00f3rzy musieli \u017cy\u0107 w rzeczywisto\u015bci nag\u0142ych zakaz\u00f3w, strachu i niepewno\u015bci. <\/p>