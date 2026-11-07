115 lat temu Maria Skłodowska-Curie zdobyła Nobla. Jaka była prywatnie?

7 listopada 1911 roku, w 44. urodziny Marii Skłodowskiej-Curie, ogłoszono przyznanie jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie polonu i radu, wyodrębnienie radu oraz badania nad jego właściwościami i związkami. Uczona była najmłodszym z pięciorga dzieci Władysława Skłodowskiego i Bronisławy Boguskiej. W autobiografii podkreślała: „moja rodzina jest polską, a nazwisko moje rodowe jest Skłodowska”. Opisała w niej także swoje dzieciństwo i życie prywatne. Jaka była słynna noblistka?