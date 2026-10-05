<p>Od 5 pa\u017adziernika <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/lekcje-filmowo-serialowe-on-line-odcinki,814594\/odcinek-6,S01E06,3385327" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><span>TVP VOD<\/span><\/a> zaprasza na now\u0105 lekcj\u0119 online po\u015bwi\u0119con\u0105 Januszowi Korczakowi i jego najs\u0142ynniejszej powie\u015bci \u201eKr\u00f3l Maciu\u015b Pierwszy\u201d. To propozycja dla uczni\u00f3w, nauczycieli i wszystkich, kt\u00f3rzy chc\u0105 lepiej pozna\u0107 posta\u0107 wybitnego lekarza, pedagoga, spo\u0142ecznika i pisarza, a tak\u017ce jego idee, wyprzedzaj\u0105ce swoj\u0105 epok\u0119. W <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/krol-macius-pierwszy,3258765" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c bezp\u0142atnie obejrze\u0107 spektakl \u201eKr\u00f3l Maciu\u015b Pierwszy\u201d.<\/p>