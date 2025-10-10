Byli czym\u015b wi\u0119cej ni\u017c zespo\u0142em \u2013 Beatlesi do dzi\u015b pozostaj\u0105 \u017ar\u00f3d\u0142em inspiracji dla niezliczonych artyst\u00f3w i dowodem, \u017ce muzyka potrafi naprawd\u0119 zmienia\u0107 \u015bwiat. Cho\u0107 grupa ju\u017c dawno przesta\u0142a istnie\u0107, jej tw\u00f3rczo\u015b\u0107 wci\u0105\u017c pulsuje \u017cyciem, jakby nigdy nie zesz\u0142a ze sceny. \u015amier\u0107 Johna Lennona pokaza\u0142a, jak ogromna mo\u017ce by\u0107 strata, gdy milknie g\u0142os, kt\u00f3ry uczy\u0142 wierzy\u0107 w pok\u00f3j i mi\u0142o\u015b\u0107. Sam Lennon zdawa\u0142 si\u0119 przeczuwa\u0107 sw\u00f3j los, m\u00f3wi\u0105c kiedy\u015b, \u017ce \u201ezdmuchnie go jaki\u015b pomyleniec\u201d \u2013 i w\u0142a\u015bnie taki cz\u0142owiek, kt\u00f3remu jeszcze tego samego dnia z\u0142o\u017cy\u0142 autograf, odebra\u0142 mu \u017cycie.