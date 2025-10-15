Mel Gibson po ponad dw\u00f3ch dekadach wraca do jednego z najbardziej kontrowersyjnych film\u00f3w XXI wieku. W rzymskich studiach Cinecitt\u00e0 w\u0142a\u015bnie rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 zdj\u0119cia do \u201eThe Resurrection of the Christ\u201d \u2013 kontynuacji \u201ePasji\u201d. W roli Maryi wyst\u0105pi Kasia Smutniak, polska aktorka od lat mieszkaj\u0105ca i pracuj\u0105ca we W\u0142oszech. To dla niej najwi\u0119ksze wyzwanie w karierze i rola, kt\u00f3ra mo\u017ce otworzy\u0107 drog\u0119 do \u015bwiatowego kina.