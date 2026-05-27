<p>Micha\u0142 \u0141ukowicz i Kinga \u0141ozi\u0144ska zostali zwyci\u0119zcami konkursu Telewizji Polskiej \u201eZiemia obiecana\u201d. Ich film \u201ePozowane\u201d okaza\u0142 si\u0119 najlepszy spo\u015br\u00f3d 11 fina\u0142owych produkcji zrealizowanych przez m\u0142odych tw\u00f3rc\u00f3w. Nagroda g\u0142\u00f3wna, czyli 300 tys. z\u0142 od TVP, trafi do Szko\u0142y Filmowej im. Krzysztofa Kie\u015blowskiego w Katowicach. Oficjalne og\u0142oszenie laureat\u00f3w odb\u0119dzie si\u0119 16 czerwca 2026 roku podczas gali w warszawskim kinie Atlantic.<\/p>