<p>10 grudnia przypada 80. rocznica urodzin Marka Grechuty \u2013 jednego z najwa\u017cniejszych tw\u00f3rc\u00f3w w historii polskiej muzyki. Piosenkarza, kompozytora, poety, malarza i z wykszta\u0142cenia architekta, kt\u00f3ry z piosenki stworzy\u0142 form\u0119 artystyczn\u0105 \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 muzyk\u0119, literatur\u0119 i filozofi\u0119. Wspominamy jego drog\u0119 \u2013 od Zamo\u015bcia po krakowskie sceny \u2013 oraz lata, w kt\u00f3rych poezja \u015bpiewana sta\u0142a si\u0119 dzi\u0119ki niemu cz\u0119\u015bci\u0105 polskiej kultury. <\/p>