<p><span>Z okazji Dnia J\u0119zyka Ojczystego rozmawiamy z Mariuszem Szczyg\u0142em \u2013 w zesz\u0142ym roku uhonorowanym tytu\u0142em Wielkiego Ambasadora Polszczyzny za zas\u0142ugi w dziedzinie reporta\u017cu literackiego. Opowiada o swojej mi\u0142o\u015bci do polszczyzny: o jej zbitkach sp\u00f3\u0142g\u0142oskowych, \u201ewajbie\u201d i j\u0119zykowych czarownicach, a tak\u017ce o tym dlaczego s\u0142owa \u201echudy\u201d, \u201eszczup\u0142y\u201d i \u201ewychudzony\u201d opisuj\u0105 trzy zupe\u0142nie r\u00f3\u017cne \u015bwiaty.<\/span><\/p>