<p>Najwa\u017cniejsze literackie wyr\u00f3\u017cnienie w kraju powraca na ekrany Telewizji Polskiej. Ju\u017c w niedziel\u0119, 5 pa\u017adziernika 2025 roku, o godzinie 20:30 widzowie TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> zobacz\u0105 transmisj\u0119 gali wr\u0119czenia Nagrody Literackiej Nike, kt\u00f3ra odb\u0119dzie si\u0119 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Retransmisja wydarzenia zostanie wyemitowana tego samego wieczoru w TVP Kultura. Uroczysto\u015b\u0107 poprowadzi Gra\u017cyna Torbicka, a wsp\u00f3\u0142organizatorem przedsi\u0119wzi\u0119cia jest \u201eGazeta Wyborcza\u201d.<\/p>