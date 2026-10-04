<p>Siedem ksi\u0105\u017cek znalaz\u0142o si\u0119 w finale jubileuszowej, 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. W niedziel\u0119, 4 pa\u017adziernika, poznamy autora zwyci\u0119skiego tytu\u0142u. Relacj\u0119 z uroczystej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie poka\u017c\u0105 na \u017cywo TVP2, TVP Kultura i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2026-10-04\/gala-wreczenia-nagrody-literackiej-nike---2026,3375303" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. Gal\u0119 poprowadzi Gra\u017cyna Torbicka. Pocz\u0105tek transmisji o godz. 20:30.<\/p>