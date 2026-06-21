Noc Kupa\u0142y, obchodzona z 21 na 22 czerwca, by\u0142a dla dawnych S\u0142owian czasem ognia, wody, zi\u00f3\u0142 i mi\u0142osnych wr\u00f3\u017cb. Dziewcz\u0119ta puszcza\u0142y wianki na rzekach, ch\u0142opcy pr\u00f3bowali je wy\u0142owi\u0107, a zakochani skakali przez ogniska, wierz\u0105c, \u017ce wsp\u00f3lny rytua\u0142 mo\u017ce ods\u0142oni\u0107 ich przysz\u0142o\u015b\u0107. Tej nocy poszukiwano r\u00f3wnie\u017c legendarnego kwiatu paproci, kt\u00f3ry mia\u0142 zapewnia\u0107 szcz\u0119\u015bcie, bogactwo i niezwyk\u0142\u0105 wiedz\u0119.