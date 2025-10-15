<p>15 pa\u017adziernika 1920 roku w nowojorskim Hell\u2019s Kitchen urodzi\u0142 si\u0119 Mario Puzo, ch\u0142opak z biednej w\u0142oskiej rodziny, kt\u00f3ry d\u0142ugo nie m\u00f3g\u0142 znale\u017a\u0107 swojego miejsca. Pisa\u0142 po nocach, ton\u0105\u0142 w d\u0142ugach, a\u017c w ko\u0144cu stworzy\u0142 histori\u0119 o mafii, kt\u00f3rej nikt nie potrafi\u0142 si\u0119 oprze\u0107. \u201eOjciec chrzestny\u201d przyni\u00f3s\u0142 mu s\u0142aw\u0119, ale te\u017c cie\u0144, z kt\u00f3rego nigdy do ko\u0144ca nie wyszed\u0142.<\/p>