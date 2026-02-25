<p>Polska scena artystyczna zn\u00f3w przyci\u0105ga uwag\u0119, a presti\u017cowy plebiscyt O!L\u015bnienia Onetu wkracza w decyduj\u0105cy etap. W\u015br\u00f3d tegorocznych nominowanych znale\u017ali si\u0119 tw\u00f3rcy, kt\u00f3rzy realizacjami dla Telewizji Polskiej udowodnili, \u017ce odwaga i bezkompromisowa jako\u015b\u0107 potrafi\u0105 obroni\u0107 si\u0119 same. To ostatni moment, by doceni\u0107 ich talent i realnie wp\u0142yn\u0105\u0107 na werdykt \u2013 g\u0142osowanie trwa tylko do 27 lutego!<\/p>