Telewizja Polska rozpoczyna nab\u00f3r do dw\u00f3ch najwa\u017cniejszych koncert\u00f3w konkursowych 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu \u2013 \u201eDebiut\u00f3w\u201d i \u201ePremier\u201d. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla nowych wykonawc\u00f3w, drugi natomiast pozwala artystom zaprezentowa\u0107 publiczno\u015bci premierowe utwory. Dla wielu muzyk\u00f3w wyst\u0119p na opolskiej scenie bywa jednym z wa\u017cniejszych moment\u00f3w w karierze, a sukces w konkursie cz\u0119sto staje si\u0119 pocz\u0105tkiem wi\u0119kszej rozpoznawalno\u015bci.