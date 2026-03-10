<p class="ql-align-justify">Trzy koprodukcje Telewizji Polskiej laureatami 28. Polskich Nagr\u00f3d Filmowych Or\u0142y. Tytu\u0142 \u201ePoci\u0105gi\u201d Macieja Drygasa zwyci\u0119\u017cy\u0142 w kategorii najlepszy film dokumentalny, a superprodukcje <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/chopin-chopin,2570961" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eChopin, Chopin!\u201d<\/a> i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/franz-kafka,2726864" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eFranz Kafka\u201d<\/a> okaza\u0142y si\u0119 bezkonkurencyjne w kategoriach technicznych. <\/p><p><\/p>