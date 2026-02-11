<p>Polskie kino ponownie znajdzie si\u0119 w centrum uwagi. Przed nami 28. Or\u0142y \u2013 Polskie Nagrody Filmowe, czyli najwa\u017cniejsze wyr\u00f3\u017cnienia w bran\u017cy filmowej. W \u015brod\u0119, 11 lutego, poznamy list\u0119 nominowanych, a transmisj\u0119 z tego wydarzenia b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 od godz. 15:00 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/polskie-nagrody-filmowe-orly,1903823\/2026-02-11\/ogloszenie-nominacji-do-28-orlow,2721367" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>