Pierwszy dzie\u0144 wiosny, obchodzony przez S\u0142owian jako jedno z najwa\u017cniejszych \u015bwi\u0105t, symbolizowa\u0142 triumf dnia nad noc\u0105 podczas Jarych God\u00f3w. W tym wyj\u0105tkowym czasie dobro pokonywa\u0142o z\u0142o, a narodziny nowego \u017cycia po mro\u017anej zimie by\u0142y \u015bwi\u0119towane obrz\u0119dami trwaj\u0105cymi przez kilka dni. Wierzenia i rytua\u0142y S\u0142owian zwi\u0105zane z nadej\u015bciem wiosny przetrwa\u0142y do dzi\u015b, stanowi\u0105c cenn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 naszej kultury i tradycji.