11 ambasador\u00f3w, 11 murali, 11 koncert\u00f3w i jedno przes\u0142anie: \u201ePolska na TAK!\u201d. To og\u00f3lnopolska akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia z okazji Narodowego \u015awi\u0119ta Niepodleg\u0142o\u015bci. Projekt, kt\u00f3ry wystartowa\u0142 11 pa\u017adziernika w Muzeum J\u00f3zefa Pi\u0142sudskiego w Sulej\u00f3wku, po\u0142\u0105czy pokolenia, regiony i \u015brodowiska w duchu dumy, wsp\u00f3lnoty i pozytywnej energii. Fina\u0142 odb\u0119dzie si\u0119 11 listopada w Lublinie.