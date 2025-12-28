W wieku 91 lat zmar\u0142a Brigitte Bardot. By\u0142a jedn\u0105 z najbardziej ikonicznych postaci lat 50. i 60. XX wieku, nie tylko zdoby\u0142a serca milion\u00f3w swoj\u0105 urod\u0105, lecz tak\u017ce wstrz\u0105sn\u0119\u0142a opini\u0105 publiczn\u0105 za spraw\u0105 swoich kontrowersyjnych wybor\u00f3w \u017cyciowych. Chocia\u017c kontakt\u00f3w, kolejnych r\u00f3l filmowych i wielkiej rozpoznawalno\u015bci zazdro\u015bcili jej niemal wszyscy, ona najmniej si\u0119 z nich cieszy\u0142a. Mimo \u017ce u szczytu s\u0142awy mia\u0142a wszystko, wci\u0105\u017c pozostawa\u0142a nieszcz\u0119\u015bliwa. Oto prawdziwa, nie tak kolorowa jak film, historia Brigitte Bardot.