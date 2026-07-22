<p>Ju\u017c 23 lipca rozpoczyna si\u0119 we Wroc\u0142awiu \u015bwi\u0119to polskich kinoman\u00f3w \u2013 26. Mi\u0119dzynarodowy Festiwal Filmowy TAURON Nowe Horyzonty. Impreza potrwa do 2 sierpnia. W programie znalaz\u0142y si\u0119 a\u017c 283 filmy z 92 kraj\u00f3w, spotkania z wielkimi tw\u00f3rcami kina, koncerty oraz pokazy plenerowe. Telewizja Polska jest partnerem g\u0142\u00f3wnym tegorocznej edycji, a TVP3 Wroc\u0142aw \u2013 patronem medialnym wydarzenia. Zobacz, co czeka na uczestnik\u00f3w festiwalu w tym roku.<\/p>