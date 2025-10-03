Na pocz\u0105tku listopada rozpocznie si\u0119 23. edycja Warszawskiego Festiwalu Film\u00f3w o Tematyce \u017bydowskiej \u201eKamera Dawida\u201d. Zanim festiwal ruszy, organizatorzy zapraszaj\u0105 widz\u00f3w na specjaln\u0105 seri\u0119 pokaz\u00f3w w ramach cyklu \u201eRoad to WARSAW JEWISH FILM FESTIVAL\u201d. Jednym z nich b\u0119dzie przedpremierowy seans filmu \u201eWielki szef\u201d, zaplanowany na poniedzia\u0142ek, 6 pa\u017adziernika, o godz. 20:00 w warszawskim kinie Luna. Dokumentalna produkcja trafi do kin 24 pa\u017adziernika.