<strong>W 2026 roku mija 50 lat od debiutu filmu, kt\u00f3ry z ma\u0142ej produkcji o bokserze z Filadelfii wyr\u00f3s\u0142 na \u015bwiatowy fenomen i uczyni\u0142 z Sylvestra Stallone\u2019a wielk\u0105 gwiazd\u0119. Za tym sukcesem kryje si\u0119 jednak historia pe\u0142na zwrot\u00f3w akcji \u2013 od ryzykownej walki Stallone\u2019a o g\u0142\u00f3wn\u0105 rol\u0119 po twarde negocjacje z hollywoodzkimi producentami. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-10-07\/wieczor-z-gwiazdami---rocky,3382873">Film \u201eRocky\u201d mo\u017cna obejrze\u0107 w \u015brod\u0119 7 pa\u017adziernika o godz. 21:05 w TVP1 i online w TVP VOD.<\/a><\/strong>