Najdroższa polska produkcja dwudziestolecia międzywojennego zaginęła podczas II wojny światowej. Jan Borowiec rusza jej śladem, a poszukiwania prowadzą go m.in. do Meriana C. Coopera, późniejszego współtwórcy „King Konga”. Dokument „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 listopada o godz. 22:40 w TVP1. Produkcja jest także dostępna online w TVP VOD.
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Śledztwo w sprawie filmu, którego nie ma. „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” w TVP1 i TVP VOD
Najdroższa polska produkcja dwudziestolecia międzywojennego zaginęła podczas II wojny światowej. Jan Borowiec rusza jej śladem, a poszukiwania prowadzą go m.in. do Meriana C. Coopera, późniejszego współtwórcy „King Konga”. Dokument „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 listopada o godz. 22:40 w TVP1. Produkcja jest także dostępna online w TVP VOD.