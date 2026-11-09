Najdroższa polska produkcja dwudziestolecia międzywojennego zaginęła podczas II wojny światowej. Jan Borowiec rusza jej śladem, a poszukiwania prowadzą go m.in. do Meriana C. Coopera, późniejszego współtwórcy „King Konga”. Dokument „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 listopada o godz. 22:40 w TVP1. Produkcja jest także dostępna online w TVP VOD.

