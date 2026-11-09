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Śledztwo w sprawie filmu, którego nie ma. „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” w TVP1 i TVP VOD

Dorota Szymborska
 09.11.2026, 15:53
Jan Borowiec ma krótkie, ciemne włosy i lekki zarost na twarzy. Mężczyzna patrzy w bok z lekko rozchylonymi ustami, a po lewej stronie widoczne jest odbicie jego twarzy w lustrze. W tle znajduje się jasna, beżowa ściana oświetlona miękkim światłem.
Reżyserem i współautorem scenariusza filmu „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” jest Jan Borowiec. Fot. Jakub Kowalczyk

Najdroższa polska produkcja dwudziestolecia międzywojennego zaginęła podczas II wojny światowej. Jan Borowiec rusza jej śladem, a poszukiwania prowadzą go m.in. do Meriana C. Coopera, późniejszego współtwórcy „King Konga”. Dokument „Tajemnica Gwiaździstej Eskadry” będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 listopada o godz. 22:40 w TVP1. Produkcja jest także dostępna online w TVP VOD.