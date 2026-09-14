<p>Telewizja Polska i Teatr Wielki \u2013 Opera Narodowa rozpoczynaj\u0105 sta\u0142\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 przy prezentowaniu spektakli operowych i baletowych. Umow\u0119 14 wrze\u015bnia 2026 roku w siedzibie teatru podpisali Tomasz Sygut i Boris Kudli\u010dka. TVP poka\u017ce wybrane rejestracje dzie\u0142 narodowej sceny, a w\u015br\u00f3d nich m.in. \u201eNajlepsze miasto \u015bwiata. Oper\u0119 o Warszawie\u201d, \u201ePetera Grimesa\u201d, \u201eDracul\u0119\u201d czy \u201eRigoletto\u201d.<\/p>