<p>\u201eWanda. Ostatnia z oddzia\u0142u\u201d to film dokumentalny po\u015bwi\u0119cony \u017cyciu i dzia\u0142alno\u015bci Wandy Traczyk-Stawskiej \u2013 \u017co\u0142nierza Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, nauczycielki i dzia\u0142aczki spo\u0142ecznej. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/wanda-ostatnia-z-oddzialu,1705306" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dokument, dost\u0119pny bezp\u0142atnie w serwisie <strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>, przybli\u017ca niezwyk\u0142\u0105 posta\u0107 silnej, niez\u0142omnej kobiety, kt\u00f3ra przez ca\u0142e \u017cycie z oddaniem s\u0142u\u017cy\u0142a ojczy\u017anie i spo\u0142ecze\u0144stwu.<\/span><\/p>