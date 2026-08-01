<p>W sobot\u0119, 1 sierpnia, o godz. 20:30 Warszawa odda ho\u0142d powsta\u0144com podczas wyj\u0105tkowego wydarzenia muzycznego. Na Placu Pi\u0142sudskiego us\u0142yszymy takie utwory jak \u201eWarszawianka\u201d, \u201ePa\u0142acyk Michla\u201d czy \u201eWarszawskie dzieci\u201d. Koncert \u201eWarszawiacy \u015bpiewaj\u0105 (nie)zakazane piosenki\u201d w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 po raz dwudziesty. Zapraszamy na transmisj\u0119 uroczystych obchod\u00f3w do TVP1 oraz serwisu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-08-01\/warszawiacy-spiewaja-niezakazane-piosenki-2026,3191250" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>