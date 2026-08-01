<p>1 sierpnia 2026 roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W zwi\u0105zku z tym Telewizja Polska przygotowa\u0142a dokument przedstawiaj\u0105cy losy tych, kt\u00f3rzy b\u0119d\u0105c jeszcze dzie\u0107mi, musieli chwyci\u0107 za bro\u0144 i stan\u0105\u0107 w obronie Warszawy. Chocia\u017c dla dobra stolicy i ojczyzny po\u015bwi\u0119cili wszystko, wci\u0105\u017c niewiele o nich wiemy. Produkcj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w TVP Dokument o godz. 21:20 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/warszawskie-dzieci-44,1487628" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>