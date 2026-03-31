<p>\u015amier\u0107 Wies\u0142awa My\u015bliwskiego zwiastuje koniec pewnej epoki w polskiej literaturze. Autor \u201eWidnokr\u0119gu\u201d i \u201eKamienia na kamieniu\u201d jak nikt inny potrafi\u0142 opowiada\u0107 o losie, pami\u0119ci i przemijaniu. Zobaczmy, jak wybitni polscy re\u017cyserzy \u2013 Izabella Cywi\u0144ska, Wojciech Marczewski i Micha\u0142 Kota\u0144ski \u2013 przenie\u015bli jego niezwyk\u0142e uniwersum do \u015bwiata teatru i kina. Wszystkie produkcje s\u0105 dost\u0119pne za darmo w serwisie TVP VOD.<\/p>