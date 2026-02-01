<p>Wis\u0142awa Szymborska uchodzi za jedn\u0105 z najwybitniejszych wsp\u00f3\u0142czesnych poetek. By\u0142a niezwykle utalentowana, a przy tym niespotykanie skromna. Nie uznawa\u0142a pyta\u0144 zahaczaj\u0105cych o prywatno\u015b\u0107 \u2013 preferowa\u0142a komunikacj\u0119 poprzez wiersze. Za swoj\u0105 tw\u00f3rczo\u015b\u0107 otrzyma\u0142a Nagrod\u0119 Nobla. W 14. rocznic\u0119 odej\u015bcia artystki wspominamy, czym wyr\u00f3\u017cnia\u0142a si\u0119 jej poezja i jak wa\u017cny przekaz za sob\u0105 nios\u0142a.<\/p>