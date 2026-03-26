<p>Dzi\u015b mija 85 lat od narodzin Wojciecha M\u0142ynarskiego \u2013 mistrza s\u0142owa, kt\u00f3ry potrafi\u0142 jak nikt opowiada\u0107 o codzienno\u015bci z czu\u0142o\u015bci\u0105, ironi\u0105 i przenikliw\u0105 obserwacj\u0105. Jego piosenki by\u0142y czym\u015b wi\u0119cej ni\u017c tylko tekstami \u2013 stawa\u0142y si\u0119 komentarzem do rzeczywisto\u015bci, lustrem naszych przywar i marze\u0144. We wspomnieniach przyjaci\u00f3\u0142 powraca nie tylko jako wybitny artysta, lecz tak\u017ce jako cz\u0142owiek o niezwyk\u0142ej wra\u017cliwo\u015bci i poczuciu humoru.<\/p>