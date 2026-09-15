<p>Potrafi\u0142 m\u00f3wi\u0107 o sprawach trudnych bez patosu, ale za jego bezpo\u015brednio\u015bci\u0105 sta\u0142y ogromna wra\u017cliwo\u015b\u0107 i uwa\u017cno\u015b\u0107 na drugiego cz\u0142owieka. Dzi\u015b spos\u00f3b my\u015blenia ksi\u0119dza Jana Kaczkowskiego inspiruje kolejne osoby, a fundacja jego imienia stara si\u0119 przek\u0142ada\u0107 jego warto\u015bci na konkretne dzia\u0142ania. W rozmowie z TVP.pl Ma\u0142gorzata Regosz-Kaczkowska, prezeska Fundacji im. ksi\u0119dza Jana Kaczkowskiego i lekarka, wspomina duchownego oraz opowiada o pracy z m\u0142odymi lud\u017ami, komunikacji z pacjentami i warto\u015bciach, kt\u00f3re mimo up\u0142ywu lat pozostaj\u0105 aktualne.<\/p><p><\/p>