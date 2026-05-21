\u201eMelancholia I\u201d Albrechta D\u00fcrera od ponad pi\u0119ciu stuleci wymyka si\u0119 jednoznacznym interpretacjom. Na s\u0142ynnym miedziorycie znalaz\u0142y si\u0119 tajemnicze symbole: magiczny kwadrat, dziwna bry\u0142a, klepsydra, drabina, narz\u0119dzia, kometa i pogr\u0105\u017cona w zadumie skrzydlata posta\u0107. Historycy sztuki, matematycy i badacze ezoteryki do dzi\u015b spieraj\u0105 si\u0119, czy to duchowy autoportret artysty, traktat o granicach ludzkiego poznania, czy zaszyfrowana lekcja geometrii.