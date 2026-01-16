<p>Dzie\u0144 Babci i Dzie\u0144 Dziadka to jedne z najbardziej wzruszaj\u0105cych \u015bwi\u0105t w kalendarzu. Co roku, 21 i 22 stycznia, wnuki w ca\u0142ej Polsce sk\u0142adaj\u0105 \u017cyczenia, wr\u0119czaj\u0105 laurki i drobne upominki, dzi\u0119kuj\u0105c za trosk\u0119, cierpliwo\u015b\u0107 i wsp\u00f3lnie sp\u0119dzone chwile. Cho\u0107 dzi\u015b trudno wyobrazi\u0107 sobie stycze\u0144 bez tych dat, niewiele os\u00f3b wie, \u017ce oba \u015bwi\u0119ta wcale nie maj\u0105 wielowiekowej tradycji. Sk\u0105d si\u0119 wzi\u0119\u0142y i jak zacz\u0119to je obchodzi\u0107?<\/p>