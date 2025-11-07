<p>\u201eKos\u201d to wype\u0142niona wartk\u0105 akcj\u0105 i emocjami uniwersalna opowie\u015b\u0107 o ludziach, kt\u00f3rzy w imi\u0119 wolno\u015bci i r\u00f3wno\u015bci pokonali wzajemne uprzedzenia oraz dziel\u0105ce ich r\u00f3\u017cnice. Wyre\u017cyserowany przez wyr\u00f3\u017cnionego Paszportem \u201ePolityki\u201d 2023 Paw\u0142a Ma\u015blon\u0119 film, kt\u00f3ry zdoby\u0142 wiele presti\u017cowych nagr\u00f3d, w tym Or\u0142y i Z\u0142ote Lwy, od 7 listopada jest dost\u0119pny w TVP VOD.<\/p>