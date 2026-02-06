<p>Jak film mo\u017ce pom\u00f3c zobaczy\u0107 rodzinne schematy, kt\u00f3re niszcz\u0105 relacje, a mimo to czasami nawet przez lata by\u0142y uznawane za \u201enormalne\u201d? Drugi odcinek \u201eFilmoterapii\u201d zaprasza do refleksji nad emocjonalnymi granicami w rodzinie, pokazuje do\u015bwiadczenie dorastania w atmosferze ci\u0105g\u0142ej krytyki i m\u00f3wi o odpowiedzialno\u015bci doros\u0142ych za spos\u00f3b, w jaki ich s\u0142owa kszta\u0142tuj\u0105 \u015bwiat dziecka. Program prowadzi Martyna Harland, a go\u015bciem odcinka jest psycholog Pawe\u0142 Dro\u017adziak. Premiera w niedziel\u0119 8 lutego o godz. 9.00 na TVP.pl.<\/p>