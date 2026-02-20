<p>Czy kino mo\u017ce pom\u00f3c m\u0119\u017cczyznom lepiej rozumie\u0107 w\u0142asne emocje? W jaki spos\u00f3b filmowe historie otwieraj\u0105 rozmow\u0119 o wra\u017cliwo\u015bci, przyja\u017ani i relacjach? Trzeci odcinek \u201eFilmoterapii\u201d podejmuje temat wsp\u00f3\u0142czesnej m\u0119sko\u015bci i jej przemian w rozmowie z Robertem Koneckim i Mateuszem Kowalskim \u2013 tw\u00f3rcami \u201eTutaj Podcast\u201d. Program, dost\u0119pny online na portalu TVP.pl, prowadzi Martyna Harland. Premiera ju\u017c w niedziel\u0119, 22 lutego!<\/p>