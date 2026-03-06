<p>Jak buduje si\u0119 zaufanie mi\u0119dzy doros\u0142ym a m\u0142odym cz\u0142owiekiem? W czwartym odcinku cyklu \u201eFilmoterapia\u201d Martyna Harland rozmawia z Justyn\u0105 \u017bukowsk\u0105-Go\u0142\u0119biewsk\u0105 \u2013 psycholo\u017ck\u0105 i ekspertk\u0105 projektu \u201eM\u0142ode G\u0142owy\u201d \u2013 o relacjach z dzie\u0107mi i wyzwaniach, jakie si\u0119 z nimi wi\u0105\u017c\u0105. Punktem wyj\u015bcia do rozmowy jest film \u201eC\u2019mon C\u2019mon\u201d w re\u017cyserii Mike\u2019a Millsa. Odcinek b\u0119dzie dost\u0119pny od niedzieli 8 marca na stronie TVP.pl, a nast\u0119pnie tak\u017ce w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>