Co zrobi\u0107, gdy pr\u00f3by rozmowy z m\u0142odym cz\u0142owiekiem ko\u0144cz\u0105 si\u0119 cisz\u0105? Pi\u0105ty odcinek \u201eFilmoterapii\u201d podejmuje ten temat w spotkaniu Martyny Harland z Sylwi\u0105 Wojtysiak \u2013 psychoterapeutk\u0105 pracuj\u0105c\u0105 z dzie\u0107mi, m\u0142odzie\u017c\u0105 i rodzinami. To opowie\u015b\u0107 o emocjach, wstydzie i potrzebie bezpiecze\u0144stwa, w kt\u00f3rej kino staje si\u0119 sposobem na budowanie porozumienia tam, gdzie brakuje s\u0142\u00f3w. Premiera odb\u0119dzie si\u0119 w niedziel\u0119, 22 marca, w serwisie tvp.pl.