<p>Czym w\u0142a\u015bciwie jest filmoterapia i jak wykorzystywa\u0107 kino w procesie terapeutycznym? Sz\u00f3sty odcinek programu Martyny Harland, z udzia\u0142em psycholo\u017cki i psychoterapeutki Agnieszki Rynowieckiej, pokazuje, jak obraz filmowy wp\u0142ywa na emocje, rozwija samo\u015bwiadomo\u015b\u0107 i mo\u017ce towarzyszy\u0107 rozwojowi. W rozmowie pojawia si\u0119 tak\u017ce odniesienie do filmu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/perfect-days,1742935" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201ePerfect Days\u201d<\/a>, kt\u00f3ry staje si\u0119 przyk\u0142adem opowie\u015bci o uwa\u017cno\u015bci, codzienno\u015bci i r\u00f3\u017cnych sposobach prze\u017cywania \u015bwiata. Ca\u0142o\u015b\u0107 jest ju\u017c dost\u0119pna na stronie tvp.pl.<\/p>