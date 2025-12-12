Agnieszk\u0119 Osieck\u0105 i Jeremiego Przybor\u0119 mimo du\u017cej r\u00f3\u017cnicy wieku po\u0142\u0105czy\u0142o silne i g\u0142\u0119bokie uczucie. Dwie artystyczne dusze natychmiast uleg\u0142y porywowi serca i tak zrodzi\u0142 si\u0119 mi\u0119dzy nimi nami\u0119tny romans. Ich mi\u0142o\u015b\u0107 nie przetrwa\u0142a jednak pr\u00f3by czasu. Szybko okaza\u0142o si\u0119 r\u00f3wnie\u017c, \u017ce kochank\u00f3w wi\u0119cej dzieli, ni\u017c \u0142\u0105czy. Dlaczego oboje nie potrafili ze sob\u0105 \u017cy\u0107?