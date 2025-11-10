Narodowe \u015awi\u0119to Niepodleg\u0142o\u015bci, kt\u00f3re obchodzimy 11 listopada, jest dniem szczeg\u00f3lnym w polskiej historii. Po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna na nowo pojawi\u0142a si\u0119 na mapach. Niestety wolno\u015b\u0107 okupiona by\u0142a krwi\u0105, kt\u00f3r\u0105 przela\u0107 musia\u0142y miliony ludzi. Tamte walki oraz postaci s\u0142ynnych bohater\u00f3w, pod kt\u00f3rych przyw\u00f3dztwem zdobyli\u015bmy wolno\u015b\u0107, dokumentuj\u0105 zdj\u0119cia pokolorowane przez Miko\u0142aja Kaczmarka.