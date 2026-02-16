16 lutego 1731 roku w Rzymie przyszed\u0142 na \u015bwiat Marcello Bacciarelli \u2013 artysta, kt\u00f3ry ponad p\u00f3\u0142 wieku p\u00f3\u017aniej sta\u0142 si\u0119 jednym z najwa\u017cniejszych tw\u00f3rc\u00f3w epoki Stanis\u0142awa Augusta Poniatowskiego. To w\u0142a\u015bnie on sportretowa\u0142 kr\u00f3la, magnateri\u0119 i kluczowe momenty z dziej\u00f3w Rzeczypospolitej, tworz\u0105c fundament narodowej szko\u0142y malarstwa. Jego obrazy do dzi\u015b wisz\u0105 w Zamku Kr\u00f3lewskim w Warszawie i nale\u017c\u0105 do kanonu polskiej kultury.