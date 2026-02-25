<p>Jan Englert powraca do \u201eBezimiennego dzie\u0142a\u201d Witkacego, tekstu, kt\u00f3ry z niepokoj\u0105c\u0105 przenikliwo\u015bci\u0105 opisuje mechanizmy w\u0142adzy, rewolucji i przemocy. Po raz pierwszy zmierzy\u0142 si\u0119 z nim nie tylko jako re\u017cyser, lecz tak\u017ce jako aktor. Nowa inscenizacja brzmi jak komentarz do wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci \u2013 bardziej jak diagnoza ni\u017c archiwum. Premiera \u201eBezimiennego dzie\u0142a\u201d w Teatrze Telewizji ju\u017c 2 marca o godz. 20:30 w TVP1 i TVP VOD.<\/p>