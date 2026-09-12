<p>Teatr Telewizji si\u0119ga po kultowy serial \u201eCzterdziestolatek\u201d. Re\u017cyser Damian Kocur postanowi\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 ze s\u0142ynnym dzie\u0142em Jerzego Gruzy, by opowiedzie\u0107 o wsp\u00f3\u0142czesnym m\u0119\u017cczy\u017anie w \u015brednim wieku. Jednak nowy Stefan zmaga si\u0119 z zupe\u0142nie innymi problemami ni\u017c in\u017cynier Karwowski przed pi\u0119\u0107dziesi\u0119cioma laty. Premiera spektaklu \u201eBy\u0107 jak czterdziestolatek\u201d odb\u0119dzie si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 14 wrze\u015bnia, o godz. 20:55 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/teatr-telewizji,202\/-byc-jak-czterdziestolatek,3286806" rel="noopener noreferrer" target="_blank">kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>