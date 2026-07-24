<p>Nie ka\u017cdy letni wiecz\u00f3r musi ko\u0144czy\u0107 si\u0119 kolejnym odcinkiem serialu. Po dniu sp\u0119dzonym nad wod\u0105 warto si\u0119gn\u0105\u0107 do biblioteki spektakli Teatru Telewizji w serwisie TVP VOD. W\u015br\u00f3d naszych propozycji znalaz\u0142y si\u0119 b\u0142yskotliwe komedie, poruszaj\u0105ce dramaty, spektakle familijne i literackie klasyki. Oto dziesi\u0119\u0107 tytu\u0142\u00f3w, kt\u00f3re doskonale sprawdz\u0105 si\u0119 podczas wakacyjnego wieczoru, a obejrzycie je za darmo na platformie streamingowej Telewizji Polskiej.<\/p>